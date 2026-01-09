Non rispondeva da giorni: genitori trovano il figlio senza vita

Monte San Giovanni Campano – Da alcuni giorni non rispondeva alle telefonate. Un silenzio che ha insospettito e preoccupato i genitori, spingendoli a mettersi in viaggio verso Bologna, città in cui il figlio viveva e lavorava. Una volta giunti nella sua abitazione, la tragica scoperta: il giovane è stato trovato senza vita.

Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe riconducibile a un improvviso malore. Saranno comunque gli accertamenti del caso a chiarire con esattezza le cause della morte.

La notizia ha profondamente scosso la comunità di Monte San Giovanni Campano, dove la famiglia è molto conosciuta e stimata. Un dolore che ha rapidamente attraversato il paese, lasciando sgomenti amici e conoscenti.

Commozione anche a Isola del Liri, dove il giovane, circa una ventina di anni fa, aveva gestito una sala giochi, lasciando un ricordo positivo in chi lo aveva conosciuto anche in ambito lavorativo.

In queste ore di grande tristezza, l’intera comunità si stringe attorno alla famiglia, colpita da una perdita improvvisa e dolorosa.

Correlati