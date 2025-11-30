Non rispondeva al telefono: uomo trovato morto in casa

Boville Ernica – È stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione del centro storico Mario Patrizi, 61 anni, originario di Boville Ernica e rientrato in paese da circa un anno dopo un lungo periodo vissuto in Canada. A far scattare l’allarme sono stati familiari e amici, preoccupati perché l’uomo non rispondeva alle telefonate e non si era presentato a un pranzo programmato da tempo.

Le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari sono intervenuti immediatamente sul posto. I vigili del fuoco hanno provveduto ad aprire l’ingresso dell’abitazione per consentire l’accesso ai sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: Patrizi era già deceduto, probabilmente a causa di un malore improvviso.

Oltre al personale sanitario e ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per gli accertamenti di rito. La salma è stata successivamente affidata ai familiari, che potranno ora procedere con i funerali.

