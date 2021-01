Un 40enne è stato trovato senza vita in casa,la tragedia nel pomeriggio di oggi in un’abitazione in via Cicerone a Latina. Il padre non riuscendo a mettersi in contatto con il figlio che non rispondeva al telefono, si è allarmato chiamando i soccorsi. Sul posto si sono recati i sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Dalle prime indiscrezioni sembra che il 40enne sia morto per cause naturali.

foto archivio