Non rispetta le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria: arrestato

Nel pomeriggio del 5 maggio u.s., i Carabinieri della Stazione di Anagni, coordinati dai colleghi dalla Compagnia della Città dei Papi, hanno arrestato un 70enne del luogo, dando esecuzione ad un’ordinanza di sostituzione della misura alternativa dell’affidamento al servizio sociale, emessa dall’ Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Frosinone. L’uomo era già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, dovendo espiare la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, per il reato di “violenza sessuale” commessa nel 2016. Fin da subito aveva manifestato una certa insofferenza alla misura che gli era stata inflitta reiterando le violazioni delle prescrizioni. I Carabinieri dopo averlo rintracciato lo hanno condotto in caserma notificandogli il provvedimento disposto dall’Autorità Giudiziaria e per l’arrestato si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Frosinone dove è stato tradotto dai Militari per il prosieguo dell’esecuzione della pena da scontare, comminata dall’Autorità Giudiziaria.

foto archivio