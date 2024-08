Non rispetta le prescrizioni durante la detenzione domiciliare: una 52enne in carcere

I Carabinieri della Stazione di Pontecorvo, nella mattinata odierna, in esecuzione del provvedimento di aggravamento della misura della detenzione domiciliare con l’applicazione della “detenzione in carcere”, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone, hanno tradotto in carcere una 52enne del luogo e già nota alle forze di polizia per reati contro la persona ed il patrimonio.Il provvedimento di aggravamento della misura detentiva scaturisce dalle reiterate violazioni commesse dalla donna durante la sua sottoposizione alla misura della detenzione domiciliare, ancora in atto, che prontamente segnalate all’A.G. dai Carabinieri del luogo hanno determinato la revoca del beneficio. Espletate le formalità di rito, veniva ristretta presso la Casa Circondariale di Roma- Rebibbia.

