NON RISPETTA LE PRESCRIZIONI DELLA DETENZIONE DOMICILIARE: 34ENNE ARRESTATO E CONDOTTO IN CARCERE

Sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per “atti persecutori”, violava reiteratamente le prescrizioni imposte, motivo per il quale l’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone ne ha disposto la carcerazione. Nella mattinata di ieri, i militari della Stazione di Atina (FR), hanno dato esecuzione “all’ordinanza di ripristino della detenzione in carcere” nei confronti di un 34enne del luogo, il quale al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Cassino.

