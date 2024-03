Non rispetta le prescrizioni: 38enne dall’affidamento al servizio sociale al carcere

I Carabinieri della Stazione di Ferentino (FR) hanno arrestato un 38 enne del luogo, noto alle FF.PP., in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Frosinone.L’arrestato, che si trovava sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento al servizio sociale dal mese di novembre 2023, per il reato di maltrattamenti in famiglia, più volte violava le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Le violazioni commesse accertate dai Carabinieri, prontamente segnalate all’Ufficio di Sorveglianza, hanno determinato la revoca del beneficio.L’Arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Frosinone dove proseguirà la misura detentiva a suo carico.

