NON RISPETTA LA DETENZIONE DOMICILIARE: ARRESTATO

Nella giornata odierna, in Morolo, i militari della locale Stazione Carabinieri, traevano in arresto un 47enne del posto, già censito, in esecuzione dell’ordinanza di “sospensione della misura della detenzione domiciliare e accompagnamento presso istituto di pena”, emessa dell’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Frosinone. In particolare, l’uomo, già sottoposto alla detenzione domiciliare presso la sua abitazione, per il reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare”, trasgrediva più volte le prescrizioni impostegli, motivo per il quale i Carabinieri di Morolo lo segnalavano all’A.G., che ne disponeva l’accompagnamento in carcere. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone.
FOTO ARCHIVIO