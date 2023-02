Non riesce a mettersi in contatto con il padre e lancia l’allarme: inutili i soccorsi

La figlia non riuscendo a mettersi in contatto con il padre ha lanciato l’allarme. E’ successo a Coreno Ausonio ieri pomeriggio, i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte,dell’uomo di 77 anni, che è stato colpito da un malore fatale mentre era in casa.

