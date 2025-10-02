Non riconosce l’autorità dello Stato e gira con targa e documenti falsi, veicolo sequestrato ad un affiliato al gruppo “Essenza eterna”

La Polizia Locale di Cisterna ha proceduto al sequestro di un veicolo che circolava irregolarmente in violazione di diverse norme del Codice della Strada.

Nei giorni scorsi una pattuglia ha notato su Via Giovani Vittime della Strada una Mercedes con una targa che, a prima vista, sembrava estera personalizzata con caratteri di colore rosso con solo lettere, senza alcun numero. Gli operatori hanno quindi fermato il veicolo al fine di verificare la regolarità della targa nonché dei documenti di circolazione del veicolo. Il cinquantenne italiano alla guida ha dichiarato di non riconoscere l’autorità dello Stato e le leggi vigenti. L’uomo ha sostenuto di appartenere a una organizzazione denominata “Essenza Eterna” e di conseguenza di essere esente dall’osservanza delle normative stradali e amministrative. Ha quindi esibito un documento denominato “Universal Pass” che, a suo avviso, doveva assolvere alla funzione sia di documento di identità che di abilitazione alla guida. L’uomo nonostante i ripetuti inviti a declinare le proprie generalità, insisteva nel non riconoscere la Repubblica Italiana e che grazie alla sua dichiarazione di indipendenza fosse immune dalle norme statali ivi compresa la necessità di esibire documenti in occasione di un controllo.

Gli agenti lo hanno quindi sottoposto a fermo per l’identificazione, accompagnandolo presso il gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Latina per i rilievi fotodattiloscopici.

Rispetto alla regolarità della circolazione del veicolo è emerso che la targa apposta sul veicolo era una pura invenzione, priva di validità legale, configurando una grave violazione alle norme del Codice della Strada, oltre a non permettere un’immediata identificazione del responsabile della circolazione del veicolo.

Dagli approfondimenti disposti si riusciva a risalire al reale numero di targa del veicolo ed alle effettive generalità dell’uomo fermato. Cosicché è emerso che il veicolo era già stato sottoposto a fermo amministrativo da parte dello stesso Comando in occasione di un precedente controllo, e che la Patente di Guida del conducente risultava destinataria di un provvedimento di sospensione, che gli veniva notificato con il conseguente ritiro del documento.

Pertanto, sono state elevate pesanti sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada che hanno portato al sequestro amministrativo del veicolo per la sua successiva confisca.

Sono in corso ulteriori accertamenti e segnalazioni alle Autorità competenti per approfondire la posizione del soggetto in relazione alle sue dichiarazioni di appartenenza a presunte organizzazioni e al disconoscimento dell’autorità statale.

Il Comandante della Polizia Locale di Cisterna ribadisce l’importanza dei controlli stradali per garantire la sicurezza e la legalità sul territorio sottolineando che “nessuna affiliazione a presunte organizzazioni può giustificare l’inosservanza delle leggi dello Stato.”

Le teorie promosse da gruppi quali “Essenza Eterna” o “Io Sono Noi è la Nazione”, che si fondano su presunti disconoscimenti dello Stato e delle sue leggi, non hanno alcun fondamento né giuridico né legale nella Repubblica Italiana. Affidarsi a simili convinzioni non comporta alcuna esenzione dalle responsabilità civili e penali, ma al contrario espone i cittadini a gravi conseguenze: chi circola con veicoli sottoposti a fermo amministrativo, chi utilizza targhe false o si sottrae agli obblighi fiscali non fa che accumulare debiti, sanzioni e denunce, rischiando la confisca dei beni e l’avvio di procedimenti giudiziari.