Non paga una multa del 2019, 40enne ciociaro arrestato dopo 7 anni

Un’irregolarità amministrativa risalente al 2019 si è trasformata, a distanza di anni, in un provvedimento restrittivo della libertà personale. È quanto accaduto in provincia di Frosinone, dove i Carabinieri della stazione di Giuliano di Roma hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 40 anni, residente a Villa Santo Stefano.

L’arresto è stato disposto dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, in seguito a una violazione del Codice della Strada commessa proprio nel 2019 nel territorio di Villa Santo Stefano. La sanzione, verosimilmente non impugnata né regolarizzata nei tempi previsti, ha seguito il suo iter giudiziario fino a tradursi in una pena detentiva.

L’uomo dovrà ora scontare una pena residua di sette giorni di arresto. Dopo le formalità di rito, i militari lo hanno accompagnato presso la casa circondariale di via Cerreto, nel capoluogo ciociaro.

L’episodio evidenzia come anche violazioni apparentemente minori possano avere conseguenze rilevanti nel tempo, soprattutto in assenza di regolarizzazione o opposizione nelle sedi competenti. Il sistema giudiziario, infatti, consente l’esecuzione delle pene anche a distanza di anni, una volta concluso l’iter procedurale previsto dalla legge.