“Non fidarsi è meglio”: l’evento a Frosinone per la festa dei nonni

Evento, giovedì 2 ottobre alle 15.30, al Dream Cinema nell’ambito di “Non fidarsi è meglio”, campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani promossa da Prefettura di Frosinone e Comune di Frosinone, con l’assessorato ai servizi sociali di Alessia Turriziani. L’attuazione del progetto è affidata all’associazione Aeci.

Ingresso gratuito e aperto alla cittadinanza.

La manifestazione vedrà la partecipazione di Giancarlo Magalli. Modera la giornalista Aurora Folcarelli. Accompagnamento musicale a cura del duo Giangrande/Volante (pianoforte e fisarmonica).

“Tra i reati più odiosi e, purtroppo, in crescita, vi è quello delle truffe ai danni della popolazione anziana – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – L’amministrazione, da diversi anni, è intervenuta su una tematica a cui va data massima visibilità, affinché le persone non cadano più nella rete di malintenzionati senza scrupoli. ‘Non fidarsi è meglio’ è, infatti, volto alla prevenzione e al contrasto di questo fenomeno. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Prefetto, dott. Ernesto Liguori, al Questore dott. Stanislao Caruso e a tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine per la costante attenzione, la disponibilità e l’impegno concreto che profondono nel garantire sicurezza e tutela alle fasce più vulnerabili della nostra comunità”.

“’Non fidarsi è meglio’ rientra tra gli strumenti operativi messi in campo dal Comune e dall’Assessorato ai Servizi Sociali insieme al Progetto Silver, per rafforzare prevenzione, consapevolezza e prossimità verso gli over 65 e le famiglie – ha dichiarato l’assessore ai servizi sociali Alessia Turriziani – È una responsabilità collettiva: invito tutti a partecipare e a diffondere il messaggio, perché proteggere i nostri anziani significa proteggere la nostra comunità”.

Correlati