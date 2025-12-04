“Non è un film, è realtà”: cinema e solidarietà per sostenere le donne vittime di violenza

Successo per l’iniziativa di beneficenza organizzata dalla consigliera regionale Sara Battisti. Ha partecipato l’attrice Barbara Ronchi.



“Non basta indignarsi, non basta guardare un film. Occorre fare rete, ascoltare, proteggere e sostenere chi ogni giorno lavora per aiutare le donne vittime di violenza”. Con queste parole la consigliera regionale del Lazio Sara Battisti ha presentato la serata benefica che si è svolta ieri al Dream Cinema di Frosinone.

L’iniziativa — promossa da Battisti in collaborazione con associazioni, centri antiviolenza, case rifugio e tutte le realtà impegnate nel contrasto alla violenza di genere — ha preso forma attraverso la proiezione del film Familia di Francesco Costabile, con la partecipazione dell’attrice protagonista Barbara Ronchi e un dialogo moderato dal critico cinematografico Enrico Magrelli.

L’intero ricavato della serata è stato devoluto alla rete provinciale antiviolenza, composta da associazioni, case-rifugio, centri antiviolenza e da tutte le operatrici e gli operatori che quotidianamente accolgono e accompagnano le donne vittime di violenza in percorsi di protezione, autonomia e rinascita.

“L’arte e il cinema possono e devono essere strumenti di consapevolezza e cambiamento – ha dichiarato la consigliera Pd Battisti – e con questa iniziativa abbiamo voluto portare alla luce ciò che troppo spesso resta nell’ombra, spostando lo sguardo dalle vittime alle responsabilità di chi esercita violenza. Nessuna donna deve sentirsi sola: le istituzioni, a partire dalla Regione, hanno il dovere di garantire sostegno continuo alla rete antiviolenza”.

La consigliera regionale Pd ha inoltre rivolto un ringraziamento “a tutte le persone e alle istituzioni che hanno scelto di essere presenti: il Questore Stanislao Caruso, il Comandante provinciale dei Carabinieri Col. Gaetano Mattioli, il Vicepresidente della Provincia Enrico Pittiglio, la Presidente della Consulta delle Elette Angela Tribini, il Dream Cinema nelle persone di Roberto Cipriani ed Ermenegildo Ranucci, Medusa e la Fondazione Cinema per Roma.

Un ringraziamento particolare è inoltre andato “a chi ogni giorno lavora con e per le donne vittime di violenza: Associazione Risorse Donna, Telefono Rosa, il Centro Antiviolenza Fammi Rinascere, Casa Ester, il Centro Antiviolenza dell’Università di Frosinone, il Centro Antiviolenza dell’Università di Cassino, il Coordinamento Donne del Frusinate, Auser Frosinone”. La violenza di genere riguarda tutte e tutti – ha concluso Battisti – e per questo serve una rete forte, un lavoro condiviso e un impegno che continui ogni giorno dell’anno”.