Non chiamatela dieta! Ecco un piano nutrizionale per dimagrire in modo sano e duraturo

L’altra regola pratica da seguire riguarda il numero di pasti e le giuste quantità. Opinione diffusa è che bisognerebbe fare sempre cinque pasti al giorno. “Si tratta di un falso mito”, spiega ancora il dottor Ciambotta, che aggiunge: “solo se una persona non riesce a regolarsi con le quantità ha bisogno di fare degli spuntini in aggiunta ai tre pasti principali. Appena impara a farlo non sentirà più questo bisogno ed eviterà anche il rischio di fare sgarri!”.

Si continua riducendo al minimo i prodotti industriali e privilegiando al loro posto i cibi poco trattati. “L’industria alimentare ha completamente stravolto la percezione della qualità degli alimenti che consumiamo” – prosegue il dottore, che sottolinea “a causa dell’inganno alimentare si è creato il paradosso per il quale alcuni alimenti industriali come le gallette, i cracker o il muesli sono percepiti come prodotti “dietetici” a discapito di altri alimenti sani, da preferire, quali le banane, i legumi o il riso”.

“L’alimentazione giusta è quella che si adatta alla vita della persona, che sia sostenibile per lungo tempo e che permetta di raggiungere il proprio obiettivo in salute” spiegai dottor Ciambotta, che aggiunge: “Il mio obiettivo è quello di trasformare le ricerche scientifiche in strategie nutrizionali pratiche per la vita di tutti i giorni ” .

Non sono “diete”, ma “programmi nutrizionali”. Così il nutrizionista e biologo con un dottorato in biologia evoluzionistica ha messo a punto un metodo che insegna alle persone a nutrirsi in modo sano e ad avere cura della propria salute.

Il concetto di “piatto sano”

Per il nutrizionista, vale il concetto del “piatto sano” ideato dall’Università di Harvard, che si basa sulle linee guida della dieta mediterranea:“Ogni pasto principale dev’essere composto dal 50% di verdure, 25% di fonti di carboidrati e 25% di fonti proteiche“, spiega il nutrizionista.

Una quota proteica non può mai mancare in ogni pasto della giornata, cominciando dalla colazione. “Uno degli sbagli più grossi nell’alimentazione occidentale è che si mangiano poche proteine: al contrario è importante fin dalla mattina immettere subito una quota di aminoacidi nel sangue” – spiega il dottor Ciambotta, che aggiunge: “Visto che non esistono alimenti completi di tutti i macro e micro nutrienti fondamentali, è bene poi variare il più possibile la propria alimentazione e prediligere i prodotti di stagione (più ricchi di nutrienti)”.

La regola d’oro del piano nutrizionale sano

L’assenza di un piano settimanale precompilato dei pasti da consumare e soprattutto delle quantità degli stessi è una delle caratteristiche più innovative del piano nutrizionale sano.

“La grammatura, ovvero il pesare ogni alimento per ogni pasto, non è necessaria per tutti. Dobbiamo piuttosto imparare ad ascoltare il corpo e a regolarci prima di tutto con lo stimolo della fame” – spiega il dottor Ciambotta – “Lo stimolo che possiamo avvertire può essere fame o voglia: se si ha fame vuol dire che il corpo sta chiedendo energia e che basta mangiare un semplice snack leggero, come yogurt bianco con frutta fresca o frutta secca. In caso contrario, si tratta di voglia e allora è sufficiente bere due bicchieri di acqua e aspettare di avere veramente fame”.

Le altre regole pratiche per dimagrire in modo sano

Per misurare gli effetti della corretta alimentazione nel lungo periodo, bisogna pesarsi una sola volta a settimana e capire il trend del dimagrimento. Non è detto che il dimagrimento sia costante, anzi, tenderà a oscillare, soprattutto nelle donne in base alle fasi del ciclo. In base ai dati aggiornati il piano nutrizionale dovrà essere adattato di conseguenza.

Per ottenere risultati ottimali occorre, inoltre, fare sport, che va distinto però dall’attività fisica.

Come spiega il dottor Ciambotta: “tecnicamente per dimagrire basterebbe anche solo avere uno stile di vita attivo. Camminare e raggiungere i famosi dieci mila passi al giorno già permette di aumentare il dispendio energetico. Ma non basta. Solo facendo allenamenti ad alta intensità – come functional training, tabata, hiit -, si “insegna” al corpo a bruciare i carboidrati (e non i grassi). Una volta reintegrati con l’alimentazione, il corpo deposita i carboidrati nelle scorte di glicogeno muscolare, dove sono pronti per essere consumati quando torniamo a fare sport. Migliorando così il metabolismo dei carboidrati, stimoliamo il corpo a bruciare i grassi durante qualsiasi altro tipo di attività giornaliera”.

foto e fonte gazzetta.it