Non autosufficienza, Battisti (Pd): “Da Regione risorse insufficienti e inefficienze: servono risposte immediate per i cittadini più fragili”

“È inaccettabile quanto accaduto con i buoni per la non autosufficienza della Regione Lazio, esauriti in appena tre ore. Questo episodio dimostra in modo lampante come il taglio drastico delle risorse, passate da 20 milioni di euro a soli 8 milioni, stia penalizzando migliaia di cittadini e famiglie che si trovano a fronteggiare situazioni di estrema fragilità. Non solo gli utenti sono costretti a subire ritardi e inefficienze, come più volte ho potuto denunciare nei mesi scorsi, ma oggi molti si ritrovano esclusi da un sostegno fondamentale, a causa di risorse del tutto insufficienti rispetto ai bisogni reali del territorio”.

Così in una nota la consigliera regionale Pd, Sara Battisti.

“Il requisito principale – prosegue – per accedere a questa misura, paradossalmente, non è la necessità ma la velocità. È intollerabile che chi ha bisogno di assistenza debba competere in una sorta di ‘gara a tempo’ per ottenere un diritto. Questo approccio, oltre a essere ingiusto, colpisce le fasce più deboli e meno attrezzate, lasciando fuori una platea vastissima di persone che meritano risposte concrete e tempestive. Ora che la situazione è lampante è necessario ristabilire criteri e includere chi non ha potuto accedere alle risorse che, come detto, non bastano a coprire la platea.

Servono più fondi – conclude Battisti – e la garanzia di una seconda finestra di accesso per chi è rimasto escluso”.