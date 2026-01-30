Non autosufficienza, Battisti (Pd): “Ancora ritardi e incertezze sui buoni, Regione chiarisca subito tempi e criteri del nuovo bando”

“I Buoni servizio per la non autosufficienza sono uno strumento fondamentale per centinaia di famiglie del Lazio e non possono essere gestiti con ritardi e incertezze che rischiano di lasciare le persone più fragili senza assistenza. Si tratta di strumenti, finanziati con risorse del PR Lazio FSE+ 2021-2027, che consentono l’accesso a servizi sociosanitari domiciliari e diurni per le persone non autosufficienti e rappresentano un sostegno essenziale per la conciliazione tra tempi di cura, lavoro e formazione”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Partito Democratico Sara Battisti, che ha presentato un’interrogazione a risposta immediata al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e alla Giunta regionale per conoscere la reale tempistica di pubblicazione del nuovo bando e le nuove modalità di erogazione dei contributi.

“Negli ultimi anni abbiamo assistito a una gestione inefficiente dello strumento, con gravi ritardi nei pagamenti e famiglie lasciate nell’incertezza – prosegue Battisti –. Oggi, a fronte dell’annuncio della pubblicazione di un nuovo bando entro il 31 gennaio 2026 e della revisione dei criteri di accesso, è indispensabile fare chiarezza per evitare ulteriori disagi. Chiediamo alla Regione di garantire continuità al servizio e la massima tutela per i nuclei familiari già gravati da situazioni complesse – conclude la consigliera – assicurando tempi certi, criteri trasparenti e una copertura adeguata per tutti gli aventi diritto”.