Nominato il Cda della Formazione – gli auguri di Gianluca Quadrini

Nella giornata di ieri, è stato firmato l’atto di nomina del Consiglio di Amministrazione dell’agenzia di Formazione e lavoro da parte del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano che ha nominato Adriano Lampazzi, Laura Romano e Samuel Battaglini come componenti del cda. Sono arrivati immediati i complimenti da parte del Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, che in una nota porge gli auguri di buon lavoro ribadendo l’importante ruolo che l’Agenzia ricopre “

Formulo i miei auguri ai nuovi componenti del cda con la certezza che sapranno ricoprire egregiamente il ruolo per cui oggi sono chiamati a scendere in campo. Sappiamo quanto importante sia l’attività che svolge l’agenzia di formazione nella nostra provincia offrendo servizi per l’istruzione, la formazione professionale e il lavoro. Si tratta di una grande opportunità, di un’azione concreta che va diretta alla crescita professionale e allo sviluppo del territorio. E sono sicuro che le nuove nomine, assegnate dal Presidente, Luca Di Stefano, daranno un contributo fondamentale alla ripresa e alla crescita della nostra provincia perché sapranno coordinate al meglio l’offerta formativa alle specificità del territorio attraverso la collaborazione con le imprese locali.”

COMUNICATO STAMPA