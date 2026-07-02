Nomina nel direttivo provinciale OPES Frosinone: Pierfrancesco Vallone entra nella squadra guidata da Mirko Binetti

PICO – OPES Frosinone annuncia l’ingresso nel direttivo provinciale di Pierfrancesco Vallone, figura che negli ultimi anni si è distinta sia nell’ambito sportivo sia nel terzo settore, contribuendo alla crescita di realtà associative e progettuali sul territorio.

La nomina arriva direttamente dal coordinatore provinciale Mirko Binetti, impegnato in un percorso di rinnovamento dell’organizzazione. Un lavoro che sta portando nel direttivo energie nuove, competenze coerenti con il territorio e una visione più vicina alle esigenze delle comunità locali.

Vallone, presidente dell’APS Nuova Onda Generazionale e attivo nella progettazione di eventi culturali e sportivi, ha saputo costruire negli anni una rete solida di collaborazioni, distinguendosi per capacità organizzative, sensibilità sociale e attenzione ai giovani. Proprio questo impegno nel terzo settore ha convinto Binetti ad affidargli un ruolo con focus specifico sulle APS, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra associazioni, istituzioni e mondo sportivo.

La sua nomina rappresenta un ulteriore passo nel processo di modernizzazione di OPES Frosinone, che punta a valorizzare professionalità radicate nel territorio e a promuovere una governance più dinamica e partecipata.

Con l’ingresso di Vallone, il direttivo provinciale si arricchisce di una figura capace di coniugare sport, educazione e impegno civico, elementi centrali nella missione di OPES.