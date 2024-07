Nomina di Angelo Vizzaccaro a Delegato Esterno al Controllo del Territorio del Comune di Ausonia

Questa mattina, il Sindaco Benedetto Cardillo ha nominato Angelo Vizzaccaro come nuovo Delegato esterno al Controllo del Territorio del Comune di Ausonia. La nomina, avvenuta ufficialmente presso il Palazzo Comunale, rappresenta l’undicesima delega assegnata dal Sindaco, dopo le dieci già conferite ai vari consiglieri comunali eletti nell’ultima tornata elettorale.

Il Sindaco Cardillo ha espresso la sua soddisfazione per la nomina: “Ho conferito ad Angelo Vizzaccaro la delega al Controllo del Territorio, un incarico che ritengo fondamentale per sostenere e rafforzare la mia attività di Sindaco. Sono certo che Angelo, con la sua dedizione e competenza, saprà affrontare con determinazione le sfide che questo ruolo comporta. Ringrazio Angelo per aver accettato questa delega e gli rinnovo, a nome di tutta l’amministrazione comunale, i migliori auguri di buon lavoro amministrativo per il bene di Ausonia.”

Anche il nuovo Delegato, Angelo Vizzaccaro, ha rilasciato una dichiarazione in merito alla sua nomina: “Sono onorato di ricevere questa importante responsabilità e ringrazio il Sindaco Cardillo per la fiducia accordatami. Il controllo e la protezione del nostro territorio sono aspetti cruciali per la sicurezza e il benessere della nostra comunità. Mi impegnerò con tutto me stesso per garantire che Ausonia rimanga un luogo sicuro e prospero per tutti i suoi cittadini.”

La nomina di Angelo Vizzaccaro segna l’inizio di una nuova fase per il Comune di Ausonia, con un’attenzione particolare alla gestione del territorio e alla sicurezza dei cittadini. L’amministrazione comunale è convinta che, con la collaborazione di tutti, si potranno raggiungere importanti traguardi per il futuro della nostra città.

COMUNICATO STAMPA