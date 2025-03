Nomina del nuovo Direttore Generale della Asl di Frosinone, Cuozzo: «Auspichiamo che sia l’inizio di una stabilità di governance»

Nominato il nuovo Direttore Generale dell’Asl di Frosinone. La Cisl Funzione Pubblica pronta ad avviare i due confronti a tutela di lavoratori e lavoratrici.

«A nome di tutta la federazione rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Direttore Generale della Asl di Frosinone, Arturo Cavaliere – ha affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo – Ci auguriamo che questa nomina non rappresenti un semplice passaggio, ma l’inizio di una permanenza stabile e duratura, indispensabile per garantire continuità, programmazione e una gestione efficace dell’azienda sanitaria. La stabilità della governance è un elemento fondamentale per affrontare le sfide della sanità pubblica, migliorare i servizi per i cittadini e valorizzare il lavoro di tutto il personale. In particolare, riteniamo che una gestione stabile e lungimirante sia essenziale per mettere in atto azioni concrete a tutela del personale sanitario, che sempre più spesso si trova a essere vittima di episodi di violenza fisica e verbale. È necessario un impegno forte per garantire la sicurezza di chi opera ogni giorno per la salute della collettività. Come Cisl Fp saremo sempre pronti a collaborare, nell’interesse dei lavoratori e della cittadinanza».

