Noi Per Torrice: “I conti del Comune sono in rosso, ma dai dati contabili il buco è del 2022”

“Ecco il riassunto dei dati contabili acquisiti ieri mattina in Comune:

L’amministrazione Santangeli bocciata in ragioneria, insufficienza piena per il Sindaco e per gli amministratori.

A dirlo non è questo gruppo, ma sono nell’ordine il revisore del conto e i dati delle fatture insolute accumulate nell’anno 2022.

Quando il Sindaco parla di debiti e fatture lasciate in eredità dalle passate amministrazioni, compreso i due anni di commissariamento, dovrebbe dirla tutta perché stiamo parlando di fatture pari di solo 590.000,00 e parliamo di somme che vanno dal 2015 al 2021 e siccome siamo buoni e compresivi ci accolliamo anche i suoi tre mesi di gestione.

IL DATO Sconcertante SONO il 1.160.000,00 euro che l’attuale amministrazione ha prodotto in un solo anno di gestione.

E se la matematica non è un’opinione in 5 anni ci lasceranno un fardello di 5.800.000,00 di EURO!

Ma l’insufficienza piena gli viene data dal REVISORE con tanto di tirata di orecchie, infatti il revisore lamenta un incremento dell’uso della anticipazione di cassa (come foto verbale del 17.11.2022).

I nostri complimenti vanno all’assessore Celestina Arduini che in Consiglio Comunale ha sempre accusato questa minoranza dell’utilizzo in passato della anticipazione di cassa e minacciava l’invio alla Corte dei conti.

BENE ADESSO LA CARA CELESTINA PUÒ INVIARE IL FRUTTO DEL SUO LAVORO ALLA CORTE DEI CONTI:

– 1. 160.000,00 euro di fatture insolute 2022;

– Incremento dell’utilizzo del fido di 172.000,00 euro.

Possiamo stare tranquilli che mancano ancora 31 giorni alla fine dell’anno.”

Lo dichiarano in una nota i consiglieri del Gruppo Noi Per Torrice Fabrizio De Santis, Valtere Tallini e Giammarco Florenzani.

COMUNICATO STAMPA

Correlati