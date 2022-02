Noi per Torrice: “Che fine hanno fatto i concorsi? Sindaco e Assessore nel mirino”

“CHE FINE HANNO FATTO I CONCORSI? TANTI ISCRITTI ASPETTANO. VIGILEREMO SULLA COPPIA SINDACO/ ASSESSORE AL PERSONALE A CUI PIACEVA ACCUSARE MA NON PIACE ESSERE CORRETTI SUI TANTI PASTICCI COMMESSI”

Lo dichiarano in una nota i consiglieri Fabrizio De Santis , Valtere Tallini e Giammarco Florenzani di Noi Per Torrice.

Il gruppo guidato dal geometra Fabrizio De Santis ha fatto pervenire al Sindaco e alla Responsabile del personale un’interrogazione con cui chiede quali siano le intenzioni dell’amministrazione neo eletta e le motivazioni per cui le procedure di siano arenate, considerato che l’Ente ha investito tempo e risorse per dare corso a dette procedure nate da un fabbisogno del personale approvato dal Commissario Prefettizio e pertanto estranee alla politica! Cosa farà il Sindaco e la Giunta? Perché nessuna comunicazione viene data ai candidati che da mesi studiano e attendono la prova concorsuale? Perché succedono tali stranezze nel nostro Comune, visto che Veroli ha iniziato ed già concluso la procedura iniziata dopo il Comune di Torrice? Questi e altri tecnicismi sono al vaglio del nuovo Responsabile del Servizio e del neo eletto Sindaco che sono tenuti a rispondere non solo alla minoranza ma a tutta la comunità compresi i molti aspiranti locali e non ! Abbiamo promesso che vigileremo attentamente sui concorsi e non molleremo la presa e tantomeno abbasseremo la guardia nel caso qualcuno intendesse fare passare qualcosa in sordina!!

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

