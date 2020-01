Noi per Fontana Liri: “Non siamo schierati con nessun partito politico”

Contrariamente alle “chiacchiere del paese” ribadiamo che “Noi per Fontana Liri” è un movimento culturale e politico nato per sensibilizzare le persone alle politiche del comune per garantirne la trasparenza nelle scelte. Vogliamo principalmente sottolineare che a tutt’oggi, non siamo schierati con nessuna compagine politica anche se abbiamo avuto degli avvicinamenti, in vista delle prossime elezioni comunali. In questo momento attendiamo come tutti di conoscere il programma delle diverse liste e poi eventualmente decidere se appoggiarle direttamente, indirettamente o meno. Continuiamo, nel frattempo, a dare voce alle persone che vogliono esporre il proprio pensiero riguardo non solo il cattivo funzionamento strutturale del paese ma anche e soprattutto nel presentare idee e progetti al fine di migliorarne le attività commerciali, culturali e paesaggistiche . Invitiamo pertanto, a chi volesse partecipare, a comunicare con noi o ancor meglio, a entrare a far parte del movimento.

Il Coordinatore Loreto Chiarlitti