Noi Moderati, prima volta alle prossime elezioni provinciali dell’8 marzo in provincia di Frosinone

Noi Moderati sarà per la prima volta presente alle prossime elezioni provinciali dell’8 marzo, segnando un passaggio importante nel percorso di crescita e radicamento del movimento sul territorio della provincia di Frosinone.

La presenza si è concretizzata attraverso il patto unitario siglato con l’on Massimo Ruspandini che vedrà la candidatura della già consigliera provinciale Rossana Carnevale, inserita nella lista di Fratelli d’Italia in quota Noi Moderati, figura di comprovata esperienza amministrativa e riconosciuta competenza istituzionale.

Una scelta ponderata e politicamente significativa. Una candidatura che, per il profilo e il consenso maturato nel tempo, avrebbe potuto trovare collocazione anche in altri contesti, ma che Noi Moderati ha voluto sostenere con convinzione all’interno della coalizione di centrodestra.

”Siamo convintamente parte del centrodestra che governa il Paese e la Regione, e riteniamo che in questa fase sia fondamentale contribuire al rafforzamento di una coalizione coesa, responsabile e capace di rappresentare i territori con equilibrio e concretezza”.

“La presenza di Noi Moderati alle elezioni provinciali rappresenta un passaggio storico per il nostro movimento –continua il Segretario Provinciale Pietro Pacitti –. Abbiamo scelto con convinzione di sostenere una candidatura autorevole come quella di Rossana Carnevale nella lista di Fratelli d’Italia, nella consapevolezza di essere parte integrante e leale del centrodestra. È una scelta che rafforza la coalizione e consolida il nostro percorso di crescita politica.”

“La candidatura di Rossana – aggiunge il Vice Segretario Provinciale Giuseppe Patrizi – dimostra la volontà di Noi Moderati di contribuire con responsabilità agli equilibri provinciali. La nostra prima presenza alle provinciali non è simbolica, ma rappresenta un passo concreto verso una partecipazione sempre più incisiva nella vita istituzionale della provincia.”

La candidatura di Rossana Carnevale rappresenta non solo una presenza qualificata, ma anche un segnale di responsabilità e coerenza politica.

“Accolgo questa candidatura con senso di responsabilità – afferma Rossana Carnevale – e con la volontà di mettere ancora una volta la mia esperienza al servizio dei Comuni e delle comunità della provincia. Ringrazio Noi Moderati per la fiducia e per la scelta politica compiuta, che dimostra maturità e visione.”

Noi Moderati Frosinone lancia inoltre un appello alle forze civiche, agli amministratori locali e ai grandi elettori che vogliono dare rappresentanza alle proprie comunità: il nostro percorso è aperto al dialogo e alla condivisione, perché crediamo che la Provincia debba tornare ad essere luogo di coordinamento e valorizzazione dei Comuni.

L’8 marzo segna per Noi Moderati Frosinone un nuovo inizio, fondato su responsabilità, coerenza e visione politica.