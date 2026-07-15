Noi Moderati Lazio, Pacitti: “Uniti per difendere dignità politica, rispetto e lealtà nel centrodestra”

Si è svolta la Direzione Regionale di Noi Moderati Lazio, un importante momento di confronto politico che ha riunito dirigenti e rappresentanti del partito provenienti da tutte le province della regione per analizzare il quadro politico regionale e definire le prospettive future del movimento.

Al termine dei lavori è stata approvata all’unanimità una mozione, sottoscritta dall’intera Direzione Regionale e dal Capogruppo in Consiglio Regionale Nazzareno Neri, con la quale viene conferito al Coordinatore Regionale Marco Di Stefano il mandato di proseguire e concludere il confronto politico con gli alleati del centrodestra.

Il documento individua un percorso chiaro: qualora nelle prossime settimane non si raggiunga una soluzione condivisa che riconosca a Noi Moderati il ruolo, la pari dignità politica e il giusto riconoscimento all’interno della coalizione, il partito assumerà le conseguenti determinazioni in merito alla propria permanenza nella maggioranza regionale.

Sulla decisione assunta interviene il Segretario Provinciale di Noi Moderati Frosinone, Pietro Pacitti.

“La mozione approvata dalla Direzione Regionale rappresenta una scelta di responsabilità, chiarezza e coerenza politica. Noi Moderati è convintamente parte del centrodestra che governa il Paese e la Regione Lazio e continuerà a lavorare con determinazione per rafforzare la coalizione, nella consapevolezza che solo un centrodestra unito, credibile e coeso possa offrire risposte concrete ai cittadini. Allo stesso tempo, però, l’unità non può prescindere dal rispetto reciproco, dalla lealtà tra alleati e dal riconoscimento del contributo che ogni forza politica offre quotidianamente.”

Pacitti ribadisce quindi il pieno sostegno della federazione provinciale di Frosinone alla linea condivisa dal partito regionale.

“Anche dalla provincia di Frosinone sosteniamo con convinzione il lavoro del Coordinatore Regionale Marco Di Stefano e la posizione espressa all’unanimità dalla Direzione Regionale. Chiedere rispetto e pari dignità politica non significa mettere in discussione la coalizione, ma rafforzarla attraverso rapporti fondati sulla correttezza istituzionale, sul dialogo e sul reciproco riconoscimento. Le alleanze solide si costruiscono nel rispetto di tutti i soggetti che le compongono.”

“La provincia di Frosinone ha il diritto di vedere pienamente valorizzato il proprio contributo all’interno del progetto politico regionale. Difendere la pari dignità di Noi Moderati significa anche rafforzare la rappresentanza dei nostri amministratori, delle comunità locali e di un territorio che ogni giorno affronta sfide importanti, dalla sanità al lavoro, dalle infrastrutture allo sviluppo economico. Il rispetto tra alleati non è un principio astratto, ma una condizione indispensabile per garantire ai territori la giusta attenzione e risposte sempre più efficaci.”

Il Segretario Provinciale conclude ribadendo la volontà di continuare a lavorare con spirito costruttivo, mettendo sempre al centro gli interessi del territorio.

“Il nostro obiettivo non è semplicemente far crescere un partito, ma rafforzare la rappresentanza della provincia di Frosinone all’interno del centrodestra e delle istituzioni regionali. Più forte sarà Noi Moderati, più forte sarà la voce del nostro territorio e maggiore sarà la capacità di portare all’attenzione della Regione le esigenze delle nostre comunità. È con questo spirito che continueremo a lavorare, sempre con serietà, lealtà e senso di responsabilità, mettendo al primo posto gli interessi dei cittadini e la crescita del nostro territorio.”