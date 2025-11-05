NOI MODERATI FROSINONE: UNITI PER IL TERRITORIO, CON LA PERSONA AL CENTRO

Nell’obiettivo comune di dare ascolto al territorio, ad ogni comunità e ad ogni singolo cittadino, Noi Moderati – Frosinone rilanciano un appello forte e chiaro alle forze civiche, ai movimenti territoriali e a tutti coloro che vogliono contribuire concretamente al futuro della nostra provincia.

«Crediamo che sia il momento di superare personalismi e divisioni – dichiara Pietro Pacitti, Segretario Provinciale di Noi Moderati Frosinone – per costruire insieme una rete di collaborazione che metta davvero al centro la persona. È questa la politica che vogliamo portare avanti: fatta di serietà, responsabilità e ascolto quotidiano».

L’invito è rivolto a tutte le realtà che operano sul territorio e condividono una visione di impegno civico fondato su valori autentici, uno su tutti la famiglia, sull’ascolto e sul rispetto reciproco.

«Il nostro progetto – aggiunge Pacitti – mira a ridare fiducia ai cittadini, a valorizzare le comunità locali e a sostenere chi ogni giorno si impegna per migliorare la qualità della vita nella nostra provincia. Solo unendo le forze si può costruire una politica più umana, concreta e vicina alla gente».

Un appello particolare è rivolto ai giovani, che rappresentano il futuro della nostra provincia:

«Invitiamo le nuove generazioni – prosegue Pacitti – a riavvicinarsi alla vita politica e civile. Perché interessarsi alla politica significa occuparsi del proprio futuro. I giovani devono tornare protagonisti del cambiamento, portando entusiasmo, idee e responsabilità in un percorso che li riguarda direttamente».

Noi Moderati – Frosinone ribadiscono che la sfida politica dei prossimi mesi sarà proprio quella di ampliare la partecipazione, valorizzando il contributo del mondo civico, delle nuove generazioni e di tutte le energie positive del territorio, in un’ottica di crescita condivisa e di buongoverno.

La persona al centro, sempre.

È da questo principio che riparte il nostro impegno.

COMUNICATO STAMPA