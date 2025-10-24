NOI MODERATI FROSINONE: SI È RIUNITO IL PRIMO DIRETTIVO PROVINCIALE

Si è riunito presso il ristorante Hotel Al Boschetto di Cassino il primo direttivo provinciale di Noi Moderati Frosinone, un momento di confronto partecipato e costruttivo che ha visto la presenza di numerosi amministratori, sostenitori e simpatizzanti provenienti da tutto il territorio provinciale.

All’incontro hanno preso parte il Segretario Provinciale Pietro Pacitti, il Vice Segretario Provinciale Giuseppe Patrizi, il Vice Coordinatore Regionale Fabio Forte e il Dirigente Regionale Riccardo Roscia, che hanno guidato i lavori del direttivo affrontando temi di grande rilievo per il futuro del partito.

Tra gli argomenti trattati: lo stato di salute e la crescita del movimento in provincia, l’organizzazione territoriale e la programmazione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, in particolare le elezioni amministrative del 2026 e le elezioni provinciali.

Su quest’ultimo fronte, il direttivo ha espresso con convinzione la volontà di essere presente e protagonista all’appuntamento, con una proposta politica seria, concreta e radicata nei territori.

Durante la riunione è inoltre emersa la volontà di riaprire le sezioni territoriali del partito, che torneranno a rappresentare un punto di ascolto e di supporto per i cittadini, favorendo il dialogo diretto con le comunità locali e la partecipazione attiva alla vita politica.

L’incontro ha confermato la vitalità e la determinazione di Noi Moderati nel continuare il percorso di rafforzamento dell’area di centro, valorizzando competenze, esperienze e persone al servizio del territorio.

“Siamo una forza in crescita, radicata e determinata — ha dichiarato il Segretario Provinciale Pietro Pacitti —. Lavoriamo con spirito unitario e con una visione chiara: dare voce ai moderati, costruire una proposta concreta per i cittadini e contribuire alla crescita politica e sociale della provincia di Frosinone.”

“Questo direttivo segna un passo importante per l’organizzazione del partito sul territorio — ha aggiunto il Vice Segretario Provinciale Giuseppe Patrizi —. È il momento di valorizzare le nostre esperienze amministrative e la conoscenza delle realtà locali per costruire un progetto politico capace di incidere davvero.”

“La presenza di tanti amministratori e sostenitori è la prova che Noi Moderati sta crescendo in modo serio e coerente — ha concluso il Vice Coordinatore Regionale Fabio Forte —. Il nostro obiettivo è rafforzare la rappresentanza del centro moderato, offrendo competenza, equilibrio e concretezza alle comunità della provincia e dell’intera regione.”

“La partecipazione e l’entusiasmo che abbiamo visto a Cassino — ha evidenziato il Dirigente Regionale Riccardo Roscia — dimostrano che Noi Moderati rappresenta oggi una realtà politica credibile e necessaria. Dobbiamo continuare su questa strada, costruendo un centro moderno, europeo e vicino ai cittadini, capace di interpretare i bisogni reali del territorio.”