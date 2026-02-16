Noi Moderati Frosinone, il consigliere comunale di Fontechiari, Enrico Pagliari aderisce al movimento

admin
Noi Moderati Frosinone, il consigliere comunale di Fontechiari, Enrico Pagliari aderisce
Share on Tumblr
Noi Moderati Frosinone annuncia con grande soddisfazione l’adesione del consigliere comunale di Fontechiari, Enrico Pagliari, che entra ufficialmente a far parte del progetto politico del movimento.
Un ingresso di rilievo che testimonia la crescita costante del partito e il progressivo rafforzamento della sua presenza nelle istituzioni locali, con particolare attenzione al radicamento nell’area della Valle di Comino, territorio strategico per lo sviluppo politico e amministrativo della provincia.
L’adesione di Pagliari assume un valore significativo nel percorso di strutturazione che Noi Moderati sta portando avanti, grazie al coinvolgimento di amministratori che vivono quotidianamente i bisogni delle comunità e rappresentano un riferimento credibile per i cittadini.
In questo quadro, Enrico Pagliari sarà il punto di riferimento del partito per l’area della Valle di Comino, contribuendo alla crescita organizzativa e al coordinamento delle iniziative politiche sul territorio.
Il suo profilo, maturato non solo nell’esperienza amministrativa ma anche attraverso l’impegno nel terzo settore e nel sociale, rafforza l’identità di un movimento che punta su competenza, equilibrio e capacità di dare risposte concrete alle comunità.
L’ingresso conferma come il progetto moderato stia diventando sempre più un punto di riferimento per chi crede in una politica lontana dagli estremismi e vicina alle persone, capace di unire esperienze diverse attorno a una visione comune e di costruire una classe dirigente preparata e responsabile.
“Ho scelto di aderire a Noi Moderati – dichiara Enrico Pagliari – perché vedo in questo movimento un progetto serio e in crescita, capace di interpretare i bisogni del territorio con pragmatismo e spirito di servizio. La mia esperienza nelle istituzioni, insieme all’impegno nel sociale, mi ha insegnato quanto sia importante ascoltare le persone e trasformare le esigenze in azioni concrete. Metterò a disposizione del partito e della comunità il mio contributo con responsabilità e dedizione.”
Grande soddisfazione è stata espressa dal Segretario Provinciale di Noi Moderati Frosinone, Pietro Pacitti:
“L’ingresso di Enrico Pagliari è un segnale politico importante e rafforza in maniera decisiva la nostra presenza nella Valle di Comino. Parliamo di un amministratore stimato, che unisce esperienza istituzionale e sensibilità sociale. Il lavoro serio che stiamo portando avanti continua ad attrarre energie valide e qualificate. Stiamo costruendo, giorno dopo giorno, un partito sempre più forte, radicato e protagonista nella vita delle nostre comunità.”
Con questa adesione, Noi Moderati Frosinone compie un ulteriore passo nel proprio percorso di consolidamento, ampliando la rete degli amministratori locali e rafforzando una proposta politica fondata su serietà, competenza e vicinanza ai territori.
 COMUNICATO STAMPA

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *