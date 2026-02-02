NOI MODERATI FROSINONE – GRANDE SUCCESSO PER LA RACCOLTA FIRME A SOSTEGNO DELLA SANITÀ PUBBLICA

Si è conclusa con un risultato ampiamente positivo la giornata di raccolta firme promossa da Noi Moderati in provincia di Frosinone, a sostegno della proposta di legge a firma del Consigliere regionale Nazzareno Neri per l’istituzione di un Osservatorio indipendente sulla sanità pubblica regionale.

Nei banchetti allestiti sul territorio, in particolare davanti agli ospedali di Cassino, Sora e Frosinone, centinaia di cittadini hanno scelto di fermarsi, informarsi e partecipare attivamente, dimostrando quanto il tema della sanità pubblica sia sentito e centrale nella vita delle comunità locali.

La risposta arrivata dalla Provincia di Frosinone conferma la necessità di una sanità più trasparente, efficiente e realmente al servizio delle persone, capace di essere monitorata attraverso strumenti indipendenti e competenti, liberi da condizionamenti e logiche di potere.

La proposta di legge mira infatti a dotare la Regione Lazio di un organismo di analisi e controllo che valorizzi le professionalità sanitarie, rafforzi la qualità dei servizi e favorisca una partecipazione consapevole dei cittadini, rendendoli parte attiva nel processo di miglioramento del sistema sanitario.

Noi Moderati Frosinone esprime un sentito ringraziamento a tutti i cittadini che hanno aderito all’iniziativa e ai volontari che hanno garantito presenza, impegno e serietà sul territorio, contribuendo in modo determinante al successo della giornata.

La raccolta firme rappresenta non un punto di arrivo, ma un punto di partenza per continuare una battaglia politica di civiltà, fondata su ascolto, responsabilità e concretezza, con l’obiettivo di difendere il diritto alla salute e rafforzare una sanità pubblica più giusta e vicina ai territori.