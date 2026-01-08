Noi Moderati Frosinone – Francesca Reale entra nel movimento e si occupera’ delle politiche giovanili

Alle spalle vanta inoltre una significativa esperienza nelle passate elezioni amministrative di Sora, durante le quali ha ottenuto un ottimo risultato in termini di preferenze, 173 per l’esattezza, segno di un forte radicamento sul territorio e di una naturale capacità di coinvolgimento.

Il suo ingresso rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e rinnovamento di Noi Moderati, con particolare attenzione al mondo giovanile, alla partecipazione attiva e alla costruzione di una classe dirigente fondata su valori autentici e competenze reali.

“Ho scelto di entrare in Noi Moderati – ha dichiarato Francesca Reale – perché credo in una politica fatta di ascolto, rispetto e impegno concreto. Ringrazio il Segretario Provinciale Pietro Pacitti per la fiducia e per l’opportunità che mi è stata data. Lavorare all’organizzazione di Noi Moderati Giovani sarà per me una grande responsabilità e un’occasione per avvicinare tanti giovani alla buona politica, offrendo loro uno spazio di confronto, crescita e partecipazione.”

Soddisfazione è stata espressa anche dal Segretario Provinciale di Noi Moderati Frosinone, Pietro Pacitti:

“L’ingresso di Francesca rappresenta un valore aggiunto per il nostro movimento. È una giovane donna preparata, con esperienza, entusiasmo e una forte sensibilità civica. Sono certo che, partendo da solide fondamenta basate su valori autentici, saprà dare un contributo importante non solo alla crescita del partito, ma soprattutto al coinvolgimento dei giovani, in provincia di Frosinone e in tutta la regione Lazio.”

Noi Moderati Frosinone prosegue così il proprio percorso di rafforzamento organizzativo e generazionale, puntando su nuove energie, competenze e sulla partecipazione attiva delle giovani generazioni come elemento centrale per il futuro del movimento.

