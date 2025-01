“Noi con Vannacci”, 5-6 febbraio in Ciociaria. Cambio location per Isola del Liri

Grande attesa per l’iniziativa promossa da “Noi con Vannacci” i prossimi 5 e 6 febbraio nelle province di Frosinone e Latina. L’eurodeputato Roberto Vannacci incontrerà simpatizzanti, cittadini, stampa e realtà produttive in una serie di eventi. Mercoledì 5 febbraio, si terrà una conferenza stampa all’Hotel Astor di Frosinone alle ore 15.00. In seguito, alle 17,00 ci sarà l’ incontro con i cittadini e dopo aver preso atto delle numerose adesioni, si è ritenuto necessario un cambio di location presso il Cinema Teatro Mangoni di Isola del Liri, in Via Roma 2 . La prima delle due giornate dell’iniziativa promossa da “Noi con Vannacci” si concluderà a Terracina. Nessun cambio di programma per il 6 febbraio, quando il tour riprenderà con la visita al Mercato Ortofrutticolo di Fondi alle 9.00. Alle 10:30, a Terracina, l’eurodeputato incontrerà le Cooperative Agricole Garibaldi e La Valle, focalizzandosi sulle tematiche del settore agricolo. La due giorni si concluderà con una conferenza stampa e un ulteriore incontro pubblico alle 12.00 presso il Parco Hotel di Latina.

