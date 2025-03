Noemi travolta e uccisa, non era la prima volta che il pirata guidava ubriaco

Investita da un’auto pirata mentre soccorreva un coniglio sul ciglio della strada. Noemi Fiordilino è morta così, a soli 20 anni, sotto gli occhi del fidanzato. L’uomo alla guida, Vincenzo Crudo, 32 anni, è stato rintracciato poco dopo: guidava ubriaco e con la gamba destra ingessata. E non era la prima volta.Crudo, già denunciato due volte per guida in stato di ebrezza, è sotto accusa per omicidio stradale, omissione di soccorso e simulazione di reato. Quando i carabinieri, che lo avevano rintracciato grazie al numero di targa, si sono presentati alla sua porta, Crudo ha provato a convincerli che l’auto gli fosse stata rubata, mentre l’aveva abbandonato in un campo vicino casa. Se riconosciuto colpevole rischia fino a sette anni di carcere e fino a 30 di inibizione alla guida, il cosiddetto «ergastolo della patente».Noemi, strudentessa universitaria che abitava a Vertemate con Minoprio (Como), stava rincasando con il fidanzato quando la loro auto ha urtato un piccolo animale che attraversava la strada, sul rettilineo di Lurago Marinone. Erano le 2.30 di sabato 29 marzo. I ragazzi hanno accostato e si sono fermati per sincerarsi dell’accaduto e per verificare eventuali danni al veicolo, e quando si sono accorti che sul margine della carreggiata giaceva un coniglietto ferito hanno provato a mettersi in contatto con una clinica veterinaria di quelle che svolgono servizio 24 ore su 24. Mentre il compagno cercava un numero, lei se ne stava accanto all’animaletto a bordo strada.La Volkswagen Golf condotta dall’elettricista con il piede ingessato è sbucata dal buio a velocità si presume molto elevata centrandola in pieno e scagliandola a una cinquantina di metri di distanza, probabilmente senza che la giovane si sia accorta di quello che stava accadendo. L’auto si è poi allontanata rapidamente come nulla fosse accaduto. Per Noemi non c’è stato nulla da fare: è morta pochi minuti dopo il suo arrivo in ospedale. Leggo.it – foto archivio

