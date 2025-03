No a cacicchi e capibastone nei 5 stelle! A Ceccano i Figli delle stelle non sosterranno Querqui e rigettato la scelta 5 stelle

A Ceccano gli iscritti del Movimento cinque stelle che si riconoscono nei figli delle stelle rifiutano la posizione vergognosa del Movimento 5 stelle e non sosterranno la candidaturadi Andrea Querqui perché contraria alle idee e ai programmi originari del Movimento 5 Stelle, quello di Gianroberto Casaleggio e che solo i Figli delle Stelle in Italia stanno difendendo, facendo in modo che elettori e simpatizzanti del Movimento stiano con noi come veri portatori delle proposte 5 Stelle. Siamo disposti a sostenere solo con chi non è disponibile a scendere a compromessi per interessi personali o a fare accordi con la politica sporca. A Ceccano i cittadini sceglieranno di essere Figli delle stelle e saremo punto di riferimento per tutti gli iscritti delusi dalla deriva politicista e contro chi vuole rimuovere i principi fondativi che hanno contraddistinto nel panorama politico italia il Movimento 5 stelle. Invitiamo tutti i delusi del Movimento ad abbandonare quelli che si definiscono 5 stelle ufficiali ma sono solo servi di cacicchi e capibastone per unirsi a noi e ad essere Pentastellati a Ceccano.

COMUNICATO STAMPA

