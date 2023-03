Nicoletta Saracco, morta a 33 anni la testimonial della lotta al tumore al seno. «Avevo una bella vita, la malattia ha cambiato tutto»

È morta Nicoletta Saracco, 33enne che da tempo lottava contro un tumore al seno, diventando attivista per la prevenzione e la consapevolezza della malattia. Originaria di Civitanova, viveva a Milano. Aveva scoperto di avere il cancro a 29 anni. Sui social raccontava la sua vita, tra progetti e speranze. Dallo scorso novembre non aveva più dato sue notizie, allarmando i follower. Sabato 25 marzo la notizia peggiore.«La mia vita era bellissima, lavoravo nella moda – aveva raccontato in una recente intervista a Repubblica – poi ho scoperto la malattia ed è cambiato tutto». Inizialmente avevano scambiato il tumore per altro, poi è arrivata la diagnosi corretta, che l’ha spinta a lanciare il progetto “TTTT” (Tette. Tacchi. Trucco. Tumore. Manuale di istruzioni anti panico) e lasciare il mondo della moda. Negli anni ha raccontato la sua malattia e si è spesa per aiutare altre donne che stanno vivendo il suo stesso dramma. Il funerale si terrà lunedì prossimo alle 9.30, nella Chiesa dei Cappuccini a Civitanova Alta, riporta “cronachemaceratesi”. (LEGGO.IT) FOTO WEB

