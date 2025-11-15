Nicoletta Gioè sulla Clio Maxi al Rally Tirreno-Messina: un sogno ad occhi aperti

Non finiscono le novità, in questo 2025, per la navigatrice messinese. A fianco dell’amico Nino

Miragliotta nelle gare di Zona, dopo aver debuttato al volante ora salirà sulla Clio Maxi, leggendo

le note a Lino Acco, nella Finale Nazionale della Coppa Italia Rally 2025

Il 22° Rally Tirreno-Messina, Finale Nazionale della Coppa Italia Rally ACI Sport 2025, una delle

manifestazioni più attese dell’intera stagione agonistica, sia isolana che nazionale, sarà anche teatro di

una bellissima novità per Nicoletta Gioè che affiancherà l’esperto Lino Acco sulla bellissima Renault Clio

Maxi di classe K11.

Numero 24 sulle fiancate della belva francese, subito a seguire i migliori, impegnati con le vetture Rally2,

l’equipaggio Lino Acco-Nicolettà Gioè affronterà le speciali che si snodano tra i Peloritani e la costa

tirrenica della Sicilia nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 novembre prossimi.

Dopo aver affiancato l’amico Antonino Miragliotta, sulla Peugeot 106 Rallye Racing Start, al Sosio ed al

Nebrodi, dopo essersi scambiati i sedili, con il debutto di Nicoletta al volante al Tindari ed a Taormina,

arriva ora la ciliegina sulla torta, in una stagione 2025 ricca e densa di emozioni, per la navigatrice

messinese.

A fare da splendida cornice il calore e la passione del pubblico siciliano, la gara di casa che partirà e

terminerà nel cuore di Messina, speciali veloci, tecniche e spettacolari quali “Le Masse” e “Reginella” in

notturna, “Peloritani”, “Roccavaldina”, “Rometta” e “Campo Italia”, oltre 80 chilometri di competizione

che regaleranno a Nicoletta Gioè un fine settimana a dir poco adrenalinico

Queste le parole di Nicoletta, cariche di emozione, a poche ore dal via dalla gara:

“Lino Acco mi ha chiesto di affiancarlo al Rally Tirreno-Messina, navigandolo sul suo missile

francese. Ho accettato l’invito e ne sono felicissima. Per me è davvero molto gratificante ed il

mio entusiasmo è alle stelle, non riesco nemmeno a descrivere tutto il vortice di emozioni che

sto provando. Correre su una Clio Maxi, una K11, nella gara di casa che quest’anno sarà Finale

della Coppa Italia Rally ed affiancando un pilota esperto e veloce con Lino. Non avrei potuto

chiedere di più. Un sogno che si avvera, sulle strade di casa ed in mezzo ai miei amici e

sostenitori”

Un grandissimo in bocca al lupo a Nicoletta! I sogni si possono avverare!

