Nicola Ottaviani eletto Segretario della Commissione bilancio della Camera

La Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei Deputati, nella sessione di insediamento, ha eletto l’on. Nicola Ottaviani, del gruppo Lega – Salvini premier, Segretario della stessa Commissione, quale espressione della compagine di maggioranza.

“È un onore ricoprire un incarico così importante al primo mandato alla Camera dei Deputati. Lavorerò per cercare di realizzare gli obiettivi fissati dal Governo di centrodestra, con la stessa oculatezza ed efficienza con cui ho avuto l’onore di guidare il Comune di Frosinone nel corso degli ultimi 10 anni – ha dichiarato l’on. Ottaviani – Ringrazio il ministro Matteo Salvini, il presidente del gruppo, Riccardo Molinari, e il segretario regionale Claudio Durigon, unitamente ai colleghi della Commissione, per la fiducia, a dimostrazione del fatto che la Lega ha consolidato la propria vocazione nazionale, con un radicamento professionale e sociale in grado di sbloccare risorse economiche e umane che il Paese non lascerà inespresse nel corso della Legislatura”.

COMUNICATO STAMPA