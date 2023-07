Nicola D’Aliesio il pilota del M.C. Franco Mancini 2000, unico laziale alla Milano-Taranto

Nel 1956, il pilota isolano Franco Mancini, disputava la sua ultima Milano-Taranto, giungendo tredicesimo assoluto e quinto di classe. Oggi a distanza di oltre sessantanni, il suo testimone è stato raccolto da Nicola D’Aliesio, che gareggia proprio con il Moto Club che porta il nome del forte pilota isolano. D’Aliesio, per essere esatti è alla sua seconda partecipazione alla Milano-Taranto, la prima è stata nella passata edizione. Il pilota di Cervaro, che da molti anni è in forza al Moto Club Franco Mancini 2000 di Isola del Liri, ha preso parte a questa trentaseiesima rievocazione storica della famosa gara, che nei suoi anni d’oro, era ambita da tutte le case motociclistiche. Nicola quest’anno come nella passata edizione ha preso parte alla manifestazione, in sella alla sua fida Moto Guzzi Falcone Sport 500cc del 1952, con cui ha percorso i 1950 km, dell’evento, che partito a Milano domenica sera 2 luglio si è concluso a Taranto il giorno 8 luglio. D’Aliesio, ci ha raccontato, che pur non avendo avuto nessuna noia motoristica, si è trattato di una maratona motociclistica estenuante, con percorsi scenografici, ma impegnativi e resi ancora più duri prima dalla forte pioggia, nei paraggi di bologna ed in seguito dall’enorme calura estiva incontrata nel centro e sud d’Italia. Nicola in questa edizione è stato autore di una bellissima performance, che lo ha portato a tagliare il traguardo in quarta posizione sui 29 complessivi della sua classe. Va sottolineato che D’Aliesio, non solo era l’unico ciociaro della manifestazione, ma addirittura era l’unico pilota laziale presente. Il M.C. Franco Mancini 2000 è stato contento di accogliere la Milano-Taranto ad Isola del Liri nella splendida cornice della cascata, ma soprattutto è stato molto orgoglioso di accogliere il proprio pilota, riservando a lui una postazione d’onore. A Nicola va l’encomio ed il ringraziamento di tutto il moto Club Franco Mancini 2000, per aver portato a compimento questa rievocazione storica importante e molto impegnativa.

COMUNICATO STAMPA

