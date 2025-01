Niccolò, chi era il 25enne morto nell’incidente. Pochi giorni fa l’ecografia del figlio sui social, stava per diventare papà

​Niccolò Mattia Coppola, chi era il 25enne morto nell’incidente stradale a Ca’ Noghera sulla Triestina. Pochi giorni fa l’ecografia del bimbo sui social, stava per diventare papà. Niccolò, classe 1999, era nato a Torre Santa Susanna in provincia di Brindisi. Viveva con la moglie, originaria di Milano, a Marghera.Niccolò Mattia Coppola morto a 25 anni nel frontale con un tir: lo scontro tra l’Alfa Romeo 147 e il mezzo pesante a Ca’ Noghera. Oggi, giovedì 23 gennaio, poco dopo le 6.30 del mattino incidente mortale in località Ca’ Noghera a Favaro Veneto. Un’Alfa Romeo 147 e un camion si sono scontrati frontalmente sulla strada Triestina.La donna, anche lei molto giovane, aveva condiviso sul suo profilo Facebook un’immagine in 3D del piccolo in arrivo. «Ti amiamo già tantissimo. La mamma e il tuo papà ti aspettano con ansia», scriveva la futura mamma solo 5 giorni fa. E oggi quelle parole gelano il sangue. LEGGO.IT – FOTO ARCHIVIO

