Niccolò Casinelli: “Grazie al sottosegretario Sgarbi per il finanziamento al Certamen”

“Apprendo dal portale dell’Agenzia Ansa che il sottosegretario Vittorio Sgarbi farà pervenire al Certamen un finanziamento di 30.000 euro.

In qualità di Presidente facente funzione del “Centro Studi Umanistici – Marco Tullio Cicerone” di Arpino, organizzatore del “Certamen Ciceronianum Arpinas”, ringrazio il sottosegretario Vittorio Sgarbi per aver determinato la concessione del patrocinio del Ministero della Cultura alla nostra manifestazione. Sgarbi ha infatti dichiarato che il Certamen di Arpino è tra le iniziative culturali più importanti d’Italia, che il latino è tutt’altro che una lingua morta e che interverrà presso il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, affinché la Regione preveda nel futuro bilancio un’adeguata dotazione finanziaria che ne garantisca le attività.

Non solo. Il Sottosegretario ha anche fatto in modo che la Fondazione Pallavicino di Roma attivi un contributo per il Certamen di 30.000 euro. Una soluzione fattiva e soprattutto sollecita per la quale intendiamo sottolineare il nostro apprezzamento”.

Lo afferma il Presidente f.f. del “Centro Studi Umanistici – Marco Tullio Cicerone” Niccolò Casinelli

Comunicato stampa