NEXT-LEVEL E STELLANTIS TENGONO ACCESE LE LUCI NELLE SCUOLE: NEL FRUSINATE PARTE LA NUOVA EDIZIONE DI NEXT-LAND

Due giorni di attività didattiche e sociali anche di sera in 3 scuole del territorio danno il via alla nuova fase del progetto che combatte stereotipi e dispersione scolastica

Tre scuole del frusinate si preparano a illuminarsi anche di notte, diventando presidi territoriali, luoghi di condivisione e confronto aperti alla comunità. Dei veri e propri fari che portano luce nei quartieri in cui si inseriscono. Il 3 e il 4 giugno gli Istituti IC Cassino 2, l’IC San Giorgio a Liri e l’IC Sant’Elia Fiumerapido si accendono per la nuova edizione di Next-Land, il progetto di Next-Level che dal 2020 accompagna la crescita degli studenti avvicinandoli alle materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) per contrastare stereotipi e disuguaglianze di genere, e che oggi entra in una nuova fase con il supporto di Stellantis. Il progetto, di durata triennale, coinvolge 30 scuole tra Torino, Napoli, Pomigliano d’Arco, Atessa, Lanciano, Melfi, Termoli e Cassino. Si tratta di territori in cui Stellantis è presente con le sue attività industriali e nei quali esistono le condizioni per generare miglioramenti concreti sul piano educativo, sociale e culturale. L’iniziativa coinvolgerà, per la durata del progetto, 10mila studenti, 350 docenti, oltre 8mila famiglie e le comunità locali.

Il Summer Camp di Next-Land rappresenta il primo passo del viaggio educativo pensato da Next-Level insieme a Stellantis per sostenere i giovani e valorizzare i loro talenti. Ognuna delle scuole coinvolte aprirà le porte fino a tarda sera per offrire un’esperienza immersiva agli studenti del primo anno e dare loro un’anteprima del piano formativo e orientativo che li aspetta a partire da settembre. La mattina sarà dedicata alla presentazione del percorso , ai primi laboratori e prove di allenamento con giochi e sfide legate alle materie STEM, ma il momento più emozionante e simbolico sarà la sera, quando la scuola sarà illuminata dalla luce delle stelle e ragazzi, docenti e famiglie saranno guidati dai migliori divulgatori scientifici d’Italia nello studio delle costellazioni. Un momento magico e speciale per rafforzare il senso di comunità scolastica e riflettere insieme di desideri, sogni e aspirazioni. In questa cornice poetica le classi riceveranno l’invito a proseguire il percorso per i due anni successivi.

“Next-Land diventa grande grazie al sostegno di Stellantis, con cui vogliamo simbolicamente illuminare le scuole verso un futuro più consapevole e inclusivo per tante ragazze e ragazzi” – dichiara Caterina Corapi, direttrice di Next-Level-. “Siamo partiti da Torino cinque anni fa, poi siamo arrivati a Bari e Napoli, ora saremo presenti in 30 scuole tra Piemonte, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania e Lazio. In questi anni abbiamo visto l’entusiasmo di 3500 studenti che hanno intrapreso percorsi di orientamento e formazione

creati a misura delle singole realtà scolastiche e territoriali, coinvolgendo musei, enti pubblici, università, aziende locali. È sempre un’emozione vedere come un progetto nato dal basso riesca a coinvolgere intere comunità. Oggi cresciamo ancora, consapevoli di quanto da un lato sia fondamentale combattere la dispersione scolastica – nel Mezzogiorno solo il 39,6% dei giovani ha conseguito un diploma e il tasso di abbandono degli studi supera il 14% – dall’altro di quanto la conoscenza delle materie STEM sia sempre più importante per il futuro lavorativo delle nuove generazioni. Nel 2023 il 25% dei giovani ha conseguito una laurea in questi campi, quota che sale al 37% se si considerano solo gli uomini e scende al 16,8% tra le donne, mentre il tasso di occupazione femminile è inferiore a quello maschile di 6,3 punti percentuali (rispettivamente 80,1% e 86,4%). Divari che al giorno d’oggi non hanno ragione di esistere e vanno combattuti”.

“Insieme a Next-Level, Stellantis accende i riflettori sull’importanza dell’educazione STEM nelle comunità vicine ai propri stabilimenti nel Paese, con l’obiettivo di combattere la dispersione scolastica e promuovere lo studio delle materie scientifiche. Con questo evento in particolare, vogliamo offrire ai giovani e alle loro famiglie l’opportunità di guardare al cosmo con la consapevolezza che, attraverso lo studio e la conoscenza, non esistono limiti ai sogni e alle aspirazioni”, ha dichiarato Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia. “Sostenere Next-Level e il programma estivo Next-Land rappresenta un passo concreto per rafforzare il nostro legame con i territori in cui operiamo e testimonia il nostro impegno nel promuovere l’istruzione come leva di crescita, inclusione e cambiamento, credendo fermamente nella capacità delle nuove generazioni di costruire un futuro migliore per sé e per la collettività”.

Il Summer Camp è realizzato in collaborazione con i divulgatori scientifici di Astronomitaly, i comuni di Sant’Elia Fiumerapido, di San Giorgio a Liri e di Cassino. A partire da settembre, vedrà coinvolti attivamente i ricercatori dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale all’interno di una rete di partner con altre 7 Università ed enti di ricerca, 6 enti del terzo settore, 7 associazioni di divulgazione scientifica, 60 aziende e startup, comuni, regioni, uffici scolastici regionali. Una vera e propria alleanza educativa per accendere un nuovo faro sul futuro di 10mila ragazzi.