Network Giovani Lazio, Ilaria Fontana (M5S): “Congratulazioni a Giacomo Bartoleschi e alla nostra iscritta del Gruppo Territoriale di Ferentino Denise Rotondi”

“Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Giacomo Bartoleschi, eletto Referente regionale del Network Giovani Lazio, e a Denise Rotondi, nostra iscritta al Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Ferentino, eletta Vice Referente regionale.

Si tratta di un importante riconoscimento per due giovani che hanno scelto di mettersi al servizio della comunità con impegno, passione e spirito di partecipazione. Il futuro dei nostri territori passa inevitabilmente attraverso l’energia, le idee e il protagonismo delle nuove generazioni.

Sono certa che Giacomo e Denise sapranno rappresentare al meglio le istanze dei giovani del Lazio, contribuendo a rafforzare un percorso di ascolto, confronto e condivisione, nel pieno rispetto dei valori che ci contraddistinguono.

A entrambi rivolgo il mio più sincero augurio di buon lavoro per questo nuovo e importante incarico, con la certezza che sapranno svolgerlo con responsabilità, entusiasmo e competenza.”

Ilaria Fontana