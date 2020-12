Nestlé richiama Nescafe, Galak e Nesquik shake per tracce di acqua ossigenata

Nestlé ha comunicato il richiamo di 5 lotti di altrettante bevande – Galak Shake, Nescafé Shakissimo cappuccino decaffeinato, Nescafé Shakissimo espresso, Nescafé Shakissimo vaniglia, Nesquik Shake – per rischio chimico: “Possibile presenza di tracce di acqua ossigenata utilizzata per sanificare i vasetti”.

Il provvedimento riguarda i seguenti lotti:

Nescafé Shakissimo Bevanda a base di latte al gusto di vaniglia (confezione da 190 ml) lotto corrispondente alla data di scadenza: 26/01/2021;

Nescafé Shakissimo Espresso Bevanda a base di latte con estratto di caffè (confezione da 190 ml) lotto corrispondente alla data di scadenza: 26/01/2021;

Nescafé Shakissimo Cappuccino Decaffeinato Cappuccino decaffeinato al cacao (confezione da 190 ml) lotto corrispondente alla data di scadenza: 02/02/2021;

Galak Shake Bevanda a base di latte con cioccolato bianco (confezione da 180 ml) lotto corrispondente alla data di scadenza: 26/01/2021;

Nesquik shake Bevanda a base di latte, con cacao, addizionata con vitamina D (confezione da 180 ml) lotto corrispondente alla data di scadenza: 27/01/2021;

La Nestlé avverte: “A titolo precauzionale si prega di non consumare i prodotti e di riportarli al punto vendita per il rimborso. In caso di domande, contattare il servizio consumatori Nestlé numero verde 800-434434“.

fonte ilsalvagente.it