Nereo Alessandri entra nel capitale di Acqua Filette: un nuovo capitolo per la storica azienda di Guarcino

ìGUARCINO – Un’importante operazione societaria segna una nuova fase per Acqua Filette, storica azienda ciociara produttrice di acqua minerale: Nereo Alessandri, fondatore di Technogym, ha acquisito il 49% delle quote attraverso la holding di famiglia, Wellness Holding. L’ingresso dell’imprenditore romagnolo rappresenta un passo strategico per la valorizzazione del marchio nel panorama internazionale del lusso sostenibile.

Fondata e guidata dalla famiglia Ricci, con Pietro Ricci e il figlio Stefano alla guida, Acqua Filette è riconosciuta a livello mondiale per l’elevata purezza delle sue acque, tra le più incontaminate al mondo. L’azienda, soprannominata “l’acqua da vendere”, ha saputo coniugare tradizione, qualità e impegno ambientale, diventando ambasciatrice del consumo responsabile.

La sorgente di Filette, situata nel cuore dell’Appennino Laziale, a Guarcino, è nota fin dai tempi dell’antica Roma. Apprezzata per il suo sapore delicato e per i presunti benefici salutari, era associata a culti religiosi e rituali sacri. Oggi, quel patrimonio storico e naturale torna al centro di una strategia di rilancio e internazionalizzazione.

“Vogliamo portare Acqua Filette ai vertici del mercato globale del lusso, mantenendo saldi i valori di autenticità e sostenibilità che l’hanno sempre contraddistinta”, ha dichiarato Alessandri. Una visione che si sposa con la filosofia wellness promossa da Technogym e che prelude a nuove sinergie tra benessere, eccellenza e territorio.