Neonato trovato morto nel giardino di una villetta

Avvolto in un sacchetto di plastica, senza vita. Così è stato trovato un neonato di pochi giorni nel giardino di una villetta a Vignale di Traversetolo, Parma. Il macabro ritrovamento è stato fatto nella mattina di venerdì 9 agosto dallo stesso proprietario della bifamiliare, che ha lanciato l’allarme. Pochissimi i punti certi della tragica vicenda, come la carnagione chiara del bimbo, molti i risvolti da chiarire. In primis, se il piccolo fosse già morto quando è stato abbandonato o se il decesso sia avvenuto prima. Poi, chi sia stato a lasciarlo lì, alla stregua di un rifiuto mal differenziato.Verrà utilizzato anche il Dna per cercare di risalire all’identità del neonato. La procura di Parma, coordinata da Alfonso D’Avino, si affiderà ai Ris dei Carabinieri per il test genetico.Intanto è stata disposta anche l’autopsia, affidata alla responsabile dell’istituto di Medicina Legale di Parma e ad un fetologo. Le principali risposte che si attendono da questo esame riguardano modalità, cause ed epoca della morte, oltre all’età della piccola vittima. Per il resto, le indagini dei carabinieri si stanno dirigendo in tutte le direzioni. Si stanno passando al setaccio i vari ospedali per identificare le donne che in queste settimane fossero in attesa di parto. «Chi fosse in possesso di elementi utili ad agevolare le ricerche – è l’appello della procura parmigiana – potrà rivolgersi ai Carabinieri delegati per le indagini». (LEGGO) – FOTO ARCHIVIO

