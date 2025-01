Neonato di 5 mesi muore dopo il ricovero in ospedale: era arrivato con la febbre alta, l’infezione da meningococco

La procura di Genova ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia sul neonato di cinque mesi morto ieri all’ospedale Gaslini dopo essere arrivato, in condizioni disperate, da La Spezia. A stroncare il piccolo sarebbe stata una infezione da meningococco. Il pubblico ministero ha deciso di approfondire quanto successo per capire cosa abbia ucciso il neonato, se soprattutto potesse essere salvato e se non vi siano stati ritardi nei soccorsi.Il piccolo, secondo le prime informazioni, sarebbe arrivato all’ospedale Sant’Andrea con la febbre alta. I medici lo hanno visitato e deciso l’immediato trasferimento nel capoluogo ligure. Vista la gravità è stato disposto il trasporto con l’elicottero. Nonostante le cure, però, il piccolo non ce l’ha fatta. Gli investigatori hanno sequestrato le cartelle cliniche dei due ospedali per ricostruire tutto l’iter seguito e le tempistiche. Una risposta a quanto successo potrà arrivare dall’esame autoptico. (leggo.it)

Correlati