Neonata morta a 45 giorni con ustioni e lividi sul corpo: «Il papà le ha spaccato la testa». Arrestati i genitori di Aurora

Aurora non è mai stata visitata da un pediatra. Alle cure delle medicina classica, i genitori preferivano i metodi fai da te, con probabili suggerimenti da parte dei familiari. Un esempio? Traumi della pelle curati con lo strutto. La neonata è morta in culla, la mattina del 2 settembre, a soli 45 giorni. La madre aveva chiesto aiuto al compagno e poi ha telefonato al 118. Al momento vi è un’ordinanza di arresto nei confronti di Emanuele Savino e Anna Gammella, entrambi di Santa Maria a Vico. L’accusa è di concorso in omicidio volontario pluriaggravato e maltrattamenti in famiglia.I genitori sono stati prelevati dalla loro casa a Santa Maria a Vico, sono stati interrogati e riaccompagnati al carcere di Santa Maria di Capua a Vetere di Pozzuoli, in attesa della convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria. Lui ha 26 anni, lei 19. Entrambi erano iscritti nel registro degli indagati dal primo momento. Ulteriori riscontri sono venuti a galla grazie all’autopsia della neonata e alle chat dei due cellulari. Elementi che hanno permesso di ricostruire al meglio la tragedia. (LEGGO.IT) foto web

Correlati