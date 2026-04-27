Gran finale, alla presenza del sindaco Riccardo Mastrangeli, dell’evento organizzato dal Coordinamento degli EPS del Lazio in sinergia con Regione Lazio e Coni Lazio che ha toccato le cinque province della regione

Nella Villa Comunale di Frosinone ha trionfato lo sport nell’ultima tappa di Let’s Move Together

Il vociare festoso degli oltre 5000 partecipanti ha salutato nel suggestivo scenario della Villa Comunale di Frosinone l’ultima tappa di Let’s Move Together, l’evento organizzato dal Coordinamento degli EPS che in cinque tappe ha toccato le cinque province della regione, partendo da Latina per passando per Rieti, Viterbo e Roma, prima del gran finale appunto nel cuore della Ciociaria.

A Frosinone tutti gli enti aderenti hanno dato vita ad eventi ed esibizioni di grande impatto, capaci di coinvolgere tutti, atleti praticanti ma anche le tante persone, ragazzi, ragazze, famiglie al completo, che si sono riversati fra gli stand cimentandosi nelle tante attività proposte. Non è voluto mancare il sindaco Riccardo Mastrangeli il quale si è personalmente ritagliato una giornata dedicata allo sport, prima nella Villa Comunale e poi di corsa al Benito Stirpe per sostenere il Frosinone calcio, in corsa per la serie A, impegnato nella sfida alla Carrarese. Insieme a lui gli amministratori locali fra i quali Franco Carfagna, il Consigliere con delega allo sport del Comune di Frosinone. Una grande festa che ha concluso nel modo migliore un evento che ha regalato emozioni straordinarie a tutti i partecipanti e che ha dimostrato come lo sport possa essere veicolo di aggregazione e inclusione. Gli EPS del Lazio hanno offerto gratuitamente una grande opportunità nelle strade, nelle piazze, nei palazzetti di tutta la regione coinvolgendo oltre 50000 persone in un’ iniziativa che certamente avrà un seguito nei prossimi mesi.

Let’s Move Together ha visto concretizzarsi una splendida sinergia fra i tredici enti aderenti al Coordinamento degli EPS del Lazio i quali, tutti insieme hanno contribuito fattivamente al successo di una manifestazione così complessa ed articolata nelle cinque province. A nome di tutti i presidenti degli Enti ha parlato il presidente del Coordinamento Massimo Zibellini.

“ Credo che Let’s Move Together sia stata la realizzazione di un sogno, di una visione nuova dello sport, dove la collaborazione ha preso il posto della contrapposizione. Abbiamo dimostrato in questo lungo viaggio lungo tutta la Regione Lazio, che unendo le forze si possono raggiungere traguardi impossibili lavorando in autonomia. Il grande coinvolgimento di atleti e di pubblico a Latina, Rieti, Viterbo, Roma e Frosinone ha premiato i nostri sforzi. Abbiamo offerto sport per tutti, all’aria aperta, nei palazzetti, nelle piazze e nelle ville, rispondendo in pieno al ruolo che gli enti di promozione sportiva sono chiamati ad assolvere, quello di diffondere l’attività fisica fra tutti i cittadini, giovani, meno giovani e diversamente abili. Let’s Move Together sarà un punto di partenza importante per l’associazione degli EPS Lazio, un biglietto da visita da spendere in futuro. Siamo pronti a proporre eventi e momenti di aggregazione nella speranza di poter portare a fare sport un numero sempre crescente di persone. Naturalmente quello che abbiamo realizzato non sarebbe stato possibile senza il sostegno delle istituzioni, in particolare la Regione Lazio che ha creduto sin dall’inizio a quanto gli abbiamo proposto, in particolare l’Assessore Elena Palazzo, che ci ha sostenuto e seguito con competenza ed affetto. Un grazie anche al Coni Lazio che ha voluto affiancarci con una presenza costante e collaborativa in ogni tappa. Ringrazio naturalmente, sindaci, amministratori locali e tutte le ASD che hanno partecipato. Tutti insieme abbiamo vinto una battaglia, abbattendo attraverso lo sport una antica barriera culturale, ora saranno in molti a credere in noi e a seguire le nostre iniziative “.

A sostegno della manifestazione la Regione Lazio che ha creduto sin dall’inizio nel progetto. A sottolineare l’importanza di iniziative come questa l’Assessore allo sport, Turismo, Transizione Energetica e Ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo.

“ Il successo di Let’s Move Together dimostra che la strada intrapresa è quella giusta: portare lo sport tra le persone, nelle piazze, nei quartieri e nelle comunità significa renderlo davvero accessibile a tutti. In queste settimane abbiamo visto il Lazio trasformarsi in una grande palestra a cielo aperto, capace di coinvolgere migliaia di cittadini, famiglie, giovani e meno giovani, senza barriere. È questo il modello che vogliamo continuare a sostenere: uno sport inclusivo, diffuso e partecipato, che sappia unire benessere, socialità e valori educativi. Ringrazio l’Associazione degli Enti di Promozione Sportiva del Lazio e tutti i volontari che hanno reso possibile questo risultato. Come Regione continueremo a investire con determinazione per rafforzare questa rete e offrire sempre più opportunità di pratica sportiva su tutto il territorio “.

Ruolo importante nell’ambito di Let’s Move Together ha recitato il Coni Lazio che parallelamente alla manifestazione ha organizzato un ciclo di seminari dedicati allo sport territoriale, con un focus particolare sull’impiantistica sportiva ed ha promosso lo sport nello stand itinerante presente in tutte e cinque le tappe.

Il presidente Alessandro Cochi ha voluto sottolineare :

“ La nostra missione di operatori dello sport è quella di promuovere le attività di base dando la possibilità a tutti, indistintamente, l’opportunità di avvicinarsi alla pratica sportiva. Gli Eps del Lazio hanno indicato con Let’s Move Together una strada da seguire. La sinergia che è scaturita dall’impegno di tutti gli Enti ha aperto orizzonti nuovi su tutto il nostro territorio coinvolgendo Amministratori, ASD, atleti e tutti i cittadini. Il Coni Lazio è stato al fianco degli organizzatori e lo sarà anche nelle iniziative future creando un circolo virtuoso che prevede una collaborazione sempre più stretta a favore dello sport di base e della promozione “.