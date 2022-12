Nella settimana di Natale torna l’anticiclone africano, ma non mancherà qualche pioggia

Settimana anticiclonica ma con una parentesi instabile. Un mese di piogge, un mese con qualche giornata sotto la media termica del periodo ed eccoci di nuovo qua a raccontare di una nuova poderosa rimonta anticiclonica che interesserà il nostro Paese nella settimana che ci accompagnerà al Natale. Un’alta pressione di matrice africana che prenderà il possesso del nostro Paese proprio a partire da lunedì ma che a tratti riuscirà a essere disturbata da ondulazioni instabili che interesseranno il Nord Italia e marginalmente anche il Centro tra mercoledì 21 e giovedì 22. Cosa dobbiamo aspettarci dunque?Fase più instabile tra mercoledì 21 e giovedì 22. Parliamo di una instabilità che andrà a inserirsi in un contesto anticiclonico quindi i fenomeni non saranno intensi a scanso della nuvolosità che sarà invece diffusa e avremo anche situazioni di nebbia sulle pianure del Nord. Il tempo risulterà spesso grigio e uggioso soprattutto in Liguria dove avremo le piogge più convinte, specie a Levante. Dal punto di vista termico cambierà poco, le temperature resteranno “basse” solo in Val Padana a causa del cuscinetto di aria fredda mentre altrove saranno generalmente sopra media con un calo termico che interesserà solo le Alpi durante il transito dell’impulso.Alta pressione a Natale? Ebbene si, la tendenza al momento mostra una possibile ripresa dell’anticiclone a Natale con tempo variabile, tra nubi sparse sulle coste tirreniche, nebbie in pianura, ampie schiarite su Alpi e al Sud e qualche piovasco sul Levante ligure. Fino a ieri sembrava che proprio per il 25 il tempo potesse guastarsi al Nord, quest’oggi invece i modelli hanno fatto un passo indietro, sintomo che la tendenza è ancora molto incerta e necessita di ulteriori analisi e approfondimenti. Pertanto vi invitiamo a restare aggiornati sul nostro sito. (3B meteo)

Correlati