Nel weekend è atteso l’arrivo di un nucleo freddo dai Balcani: tornano pioggia e neve

WEEKEND CON VORTICE FREDDO DAI BALCANI. La perturbazione che sta transitando in queste ore su parte delle nostre regioni centro-settentrionali sarà agganciata venerdì da un flusso di aria fredda in discesa che dalle alte pianure russe che punterà gli stati orientali del Continente. Verrà a generarsi un vortice sulla Penisola Balcanica che si sposterà lungo il fianco inferiore di un possente anticiclone posizionato sull’Europa centrale, seguendo un moto retrogrado est-ovest e dirigendosi verso il Mediterraneo centrale. Le nostre regioni meridionali verranno raggiunte dall’area di bassa pressione nel corso di sabato, mentre quelle settentrionali domenica. Intorno al vortice ruoterà una perturbazione che coinvolgerà sabato il Sud Italia e domenica anche il Centro-Nord, con instabilità tratti e temperature in diminuzione. Ma vediamo nel dettaglio il tempo previsto per il weekend:

METEO SABATO. Sole offuscato da stratificazioni alte sulle regioni settentrionali, ma al mattino saranno anche presenti banchi di nebbia su buona parte della Val Padana, in diradamento. Le nubi alte e stratificate andranno assottigliandosi nel corso della giornata e in serata si attarderanno solo alcune velature. Anche sulle regioni centrali il cielo verrà solcato dal passaggio di stratificazioni alte ed estese nella prima parte della giornata, seppur in diradamento dal pomeriggio. In giornata però nubi più compatte raggiungeranno l’Adriatico dando luogo a qualche rovescio sull’Abruzzo che si esaurirà temporaneamente in serata. Maggiore instabilità invece al Sud con qualche pioggia già al mattino su Puglia, regioni ioniche e Sicilia, con fenomeni più frequenti in serata sull’area del Golfo di Taranto. Più asciutto sui settori tirrenici peninsulari. Temperature in leggera diminuzione. Ventilazione moderata da nordest.

METEO DOMENICA. Aumento delle nubi al Nord a partire da Emilia Romagna e Veneto con piogge sparse che entro sera raggiungeranno tutto il Triveneto e la Lombardia, qualche fenomeno più debole in arrivo anche su Piemonte e Liguria; deboli nevicate su Alpi e Appennino dai 1500m circa. Instabilità in intensificazione sulle regioni centrali adriatiche con piogge e rovesci in estensione all’Umbria, ma in giornata anche anche alla Toscana, specie interna. Più asciutto su Lazio e costa Toscana. Un po’ di neve sull’Appennino dai 1400/1600m tra i settori toscani e umbro-marchigiani. Al Sud instabilità diffusa con piogge e rovesci soprattutto sui settori ionici dove sarà possibile qualche temporale. Fenomeni più sporadici su Campania e alta Puglia. Temperature in ulteriore diminuzione, specie al Nord e sull’Adriatico. Ventilazione moderata orientale.

Fonte 3B METEO