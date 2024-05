Nel primo appuntamento del Civs podio per Edoardo Rea

Si è svolta a Deruta, in provincia di Perugia, la prima tappa del Campionato Italiano Velocitá in Salita 2024 (CIVS virus power).Presente il Team M&Emotorsport, che prenderá parte a tutte le tappe in calendario, con qualche novitá: schierando due piloti al via

Grappa Emanuele nella classe entry (piaggio zip) ed ormai il fidato Rea Edoardo nella classe superopen 600 (honda cbr600).

In questa prima gara sulla Deruta-Castelleone i due portacolori M&E non si sono risparmiati dimostrando di essere molto competitivi e di lottare per le posizione di vertice. Purtroppo però per il primo noie meccaniche lo hanno perseguitato sin dal venerdi rendendo la sua gara molto travagliata fino a costringerlo al ritiro definitivo in gara 1 di domenica con la rottura della frizione. Fino a li ha lottato per agguantare il terzo gradino del podio che gli sfuggiva per qualche decimo nelle gare del sabato.

Tutt’altra storia invece per la prima guida del Team, Rea Edoardo. Il pilota Arpinate, portacolori del MotoClub Castelliri Riders Ciociaria ha messo subito in chiaro le cose. Al venerdí su condizioni di bagnato segnava il miglior crono della classe. Anche al sabato, nella prima giornata di gare, è partito subito forte nelle prove, ma qualche sbavatura di troppo in gara1 lo vedeva concludere in Quarta piazza, mentre in gara2 si migliorava di 2 secondi permettendogli di chiudere la prima giornata di gare al Terzo posto conquistando cosí un il primo podio della stagione.

Nel secondo giorno di gare la storia non cambia parte subito fortissimo nelle prove ufficiali,cercando di avvicinarsi il piu possibile al leader del campionato. Facendo segnare il miglior crono personale in 1.19.20 si qualificava in seconda posizione a poco piu di un secondo dal leader Manuel Dal Molin. Consapevole di poter migliorarsi ancora,

Gara1 viene compromessa da un errore, giocandosi un grande jolly, che gli fa perdere piu di 3 secondi e lo relega in Quarta piazza. Le gare però avvolte riservano sorprese e grazie ad una penalitá e sottolineiamo alquanto “dubbia”, inflitta ad uno dei suoi diretti avversari ( a cui va la nostra piú sentita solidarietà ), risaliva in terza posizione portando a casa punti importanti.

Sapendo che il campionato è lungo e per non vanificare il lavoro svolto in questo inizio di campionato, gara2 decideva di abbassare un po’ il tiro e di non prendere rischi cercando di concludere con punti sufficenti per aggiudicarsi il podio. Finendo la gara2 in quarta posizione anche nella seconda giornata riusciva nel suo intento salendo sul Terzo gradino del podio.

Ottimo questo inizio di stagione che da fiducia a tutto il team e piloti.Appuntamento tra un mese per la seconda del Civs che fará tappa in provincia di Arezzo per la Pieve Santo Stefano- Passo Dello Spino.